Com Bia Haddad e Thiago Wild, Brasil define equipe do tênis para o Pan

A Confederação Brasileira de Tênis (CBT) anunciou nesta sexta-feira a lista de convocados para os Jogos Pan-Americanos de Lima, que serão realizados entre 26 de julho e 11 de agosto. Beatriz Haddad Maia, Carolina Meligeni Alves e Luisa Stefani foram as convocadas para a equipe feminina, enquanto o time masculino vai ser composto por João Menezes, Thiago Wild e Marcelo Demoliner.

Bia Haddad (125ª na lista de simples) e Carolina Meligeni (324ª) vão disputar o evento de simples. Bia também participará do evento de duplas, ao lado de Luisa Stefani (113ª da relação de duplas). E elas serão comandadas por Roberta Burzagli, capitã da equipe brasileira na Fed Cup.

Novo capitão do Brasil na Copa Davis, Jaime Oncins dirigirá João Menezes (274º no ranking da ATP) e Thiago Wild (364º) no evento de simples. Já na disputa de duplas Marcelo Demoliner (48º no ranking de duplas) terá a companhia de Menezes. E Demoliner e Stefani disputarão o evento de duplas mistas.

A CBT explicou que a convocação se deu de acordo com a colocação dos tenistas brasileiros nos rankings da ATP e da WTA da última segunda-feira. Os finalistas dos torneios de simples no Pan estarão classificados para a Olimpíada de Tóquio. Em 2015, o tênis brasileiro ficou fora do pódio do Pan de Toronto.