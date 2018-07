Com 'bicicleta', Kvitova arrasa americana na estreia em Stuttgart Se em 2015 Petra Kvitova protagonizou uma das zebras do Torneio de Stuttgart logo na estreia, neste ano a tenista checa tratou de afastar qualquer chance de surpresa em sua primeira partida na competição alemã. A cabeça de chave número 5 arrasou a norte-americana Louisa Chirico nesta terça-feira com uma "bicicleta", como são chamadas as vitórias por duplo 6/0.