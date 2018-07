Com bom público, Victoria Azarenka vence Serena Williams em exibição

SÃO PAULO - Eliminada por Serena Williams nos principais torneios do ano, Victoria Azarenka pôde sentir neste sábado um certo gosto de vingança ao derrotar a norte-americana por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5, em equilibrada exibição disputada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O confronto faz parte da série de jogos do Gillette Federer Tour.

Com melhor público do que nas partidas anteriores do evento, o duelo foi marcada pela oscilação das duas tenistas em quadra e pelo bom nível técnico, além de jogadas mais agressivas em comparação à exibição entre Maria Sharapova e Caroline Wozniacki, na sexta-feira.

O jogo, ainda que não tenha sido oficial, encerra um período de "freguesia" de Azarenka, atual número 1 do mundo, diante de Serena, terceira colocada no ranking. A americana só perdeu para a bielo-russa uma única vez no circuito profissional, ainda em 2009. Ao todo, Serena acumula 11 vitórias, cinco delas conquistadas neste ano, nos principais torneios da temporada, incluindo Wimbledon, Jogos Olímpicos e US Open.

O JOGO

Sem esconder a falta de ritmo (a temporada foi encerrada no início de novembro), Serena e Azarenka alternaram bons e maus momentos em quadra, principalmente no saque, com seguidas duplas faltas no mesmo game. Antes do fim do primeiro set, elas já acumulavam mais de 35 erros não forçados.

Embalada pela torcida, que conquistou ao entrar em quadra dançando, Azarenka começou melhor e faturou a primeira quebra de saque no primeiro quinto game, abrindo 4/2 na sequência. Entre um bom golpe e outro, a bielo-russa interagia com o público, seja com risadas e ou tentativas frustradas de fazer embaixadinhas com a bolinha.

Serena só se soltou em quadra perto do fim do set, quando propôs um desafio de dança ao mascote de um dos patrocinadores. A torcida gostou e mostrou maior apoio à americana. Ela, contudo, não conseguiu retribuir às arquibancadas. Sofreu nova quebra de saque e viu a rival fechar o set.

A segunda parcial foi mais equilibrada. E mais séria. Sem maiores interações com o público, as tenistas mostraram maior concentração e fizeram um duelo disputado. Cometendo menos erros, Serena se impôs no saque da rival no nono game. Azarenka reagiu prontamente e devolveu a quebra.

Mais consistente, a bielo-russa sustentou seu saque no game seguinte e obteve nova quebra para fechar o set e a partida após 1h30min. O terceiro dia do Gillette Federer Tour será encerrado pelo confronto entre Roger Federer e Jo-Wilfried Tsonga, que superou o brasileiro Thomaz Bellucci, na noite de sexta.