Com chuva, duelo entre Djokovic e Del Potro é suspenso e adiado para o sábado

A forte chuva que caiu na capital italiana impediu que agenda desta sexta-feira do Masters 1000 de Roma fosse totalmente realizada. O último jogo previsto para o dia, entre o sérvio Novak Djokovic e o argentino Juan Martín Del Potro, foi interrompido e adiado para a manhã deste sábado (horário de Brasília).

Número 2 do mundo, Djokovic exerceu seu favoritismo diante de Del Potro sem maiores dificuldades no primeiro set da partida e levou a melhor por 6 a 1. Na segunda parcial, o argentino, 34.º do ranking, reagiu e equilibrou o confronto, que foi interrompido com o placar em 2 a 1 a seu favor.

Logo após Del Potro saltar à frente no segundo set, uma forte chuva desabou no complexo em Roma, acompanhada de raios, que fizeram a organização do torneio rapidamente tomar a decisão de suspender e adiar o restante do confronto.

Quem avançar deste confronto vai encarar o austríaco Dominic Thiem nas semifinais em Roma. Do outro lado da chave, a luta por uma vaga na decisão está definida, entre o norte-americano John Isner e o alemão Alexander Zverev.