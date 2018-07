Com contusão, Bellucci pode não jogar em Buenos Aires SÃO PAULO - Thomaz Bellucci pode pagar caro pelo desgaste sofrido no Brasil Open. O brasileiro sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo no jogo de quartas de final, contra o argentino Leonardo Mayer, e sucumbiu também ao desgaste do jogo, que durou 2 horas e 30 minutos. Neste sábado, disse que sentiu falta de energia logo no começo da semifinal, que perdeu para o italiano Filippo Volandri por 2 sets a 1.