Com derrotas de Halep e Kvitova, Romênia e República Checa empatam na Fed Cup As favoritas decepcionaram no primeiro dia do confronto entre Romênia e República Checa, atual bicampeã, na Fed Cup. A romena Simona Halep e a checa Petra Kvitova foram superadas em suas primeiras partidas no duelo, o que causou o empate em 1 a 1 na série melhor-de-cinco partidas, válida pela primeira rodada da competição.