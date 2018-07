Com diferença menor, Azarenka segue na ponta na WTA A queda nas semifinais do Masters da WTA diante de Maria Sharapova fez com que a liderança de Victoria Azarenka no ranking mundial diminuísse, mas a bielo-russa segue como número 1 entre as mulheres. Logo atrás, vem justamente sua algoz em Istambul, Sharapova, segunda colocada.