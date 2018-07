Com dificuldades econômicas, ATP de Bogotá é transferido para o México

Os responsáveis pelo ATP de Bogotá alegaram razões econômicas para passar diante os direitos do torneio. Eles atribuíram as dificuldades à conjuntura colombiana, à dificuldade de manter os patrocinadores e à valorização do dólar, que teria aumentado em 50% os custos da competição.

A negociação de transferência do torneio aconteceu no início desta semana, em Londres, com a direção da ATP. Os colombianos haviam adquirido os direitos da competição em 2013, substituindo Los Angeles no calendário. O maior torneio realizado na Colômbia foi disputado normalmente neste ano, contando com tenistas do porte de Richard Gasquet e Bernard Tomic.

"Foi uma grande oportunidade para a Colômbia ter uma vitrine diante do mundo", disse Manuel Maté, então diretor do torneio, ao lamentar o fim do ATP de Bogotá. "Transferir a competição para Los Cabos nos causa muitos sentimentos. Mas temos certeza de que se tornará um grande acontecimento no México."