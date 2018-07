Com dificuldades, Federer bate argentino em três sets

O suíço Roger Federer avançou em sets diretos na sua partida de estreia em Wimbledon. Neste segunda-feira, o número 3 do mundo e dono de sete títulos do Grand Slam londrino precisou de dois tie-breaks para bater o argentino Guido Pella, 52º colocado no ranking da ATP, por 3 a 0, com parciais de 7/6 (7/5), 7/6 (7/3) e 6/3.

Federer chegou para mais uma participação em Wimbledon sob certa desconfiança, pois não conquistou títulos em 2016, ficou fora de Roland Garros por causa de uma lesão nas costas e parou nas semifinais dos dois torneios de preparação para o Grand Slam londrino, em Stuttgart e Halle.

Nesta segunda-feira, então, teve mais dificuldades do que se previa para superar Pella. O canhoto argentino fez um duelo equilibrado com o suíço, sem se intimidar com o adversário e mostrando estar confortável na grama. Assim, salvou dois break points no primeiro set e só foi perder a parcial no tie-break.

O segundo set da partida teve ritmo parecido. Federer teve seis break points, mas Pella se salvou em todos, levando a definição da parcial para o tie-break, quando o suíço mais uma vez se deu melhor.

O terceiro set também foi bastante equilibrado, mas dessa vez Federer enfim conseguiu aproveitar um break point, o único que teve na parcial, para vencer por 6/3, avançando à segunda rodada em Wimbledon e garantindo a 80ª vitória na grama londrina.

Agora Federer terá pela frente o britânico Marcus Willis, o 772º colocado no ranking da ATP e que veio do qualifying. Nesta segunda-feira, ele derrotou o lituano Ricardas Berankis (54º) por 6/3, 6/4 e 6/4.

OUTROS JOGOS - Em duelo entre franceses, Gael Monfils perdeu para Jeremy Chardy, 34º colocado no ranking, por 3 sets a 2, com parciais de 6/7 (4/7), 6/0, 4/6, 6/1 e 6/2. O norte-americano Steve Johnson (29º), que passou pelo tunisiano Malek Jaziri (7/5, 7/6 e 6/4), será o próximo rival de Chardy.

Número 24 do mundo, o uruguaio Pablo Cuevas caiu na estreia em Wimbledon para o russo Andrey Kuznetsov (6/3, 3/6, 5/7, 6/3 e 6/4). O norte-americano Jack Sock, número 26 do mundo, aplicou um triplo 6/4 no letão Ernests Gulbis. Seu próximo rival vai ser o holandês Robin Haase. E o britânico Daniel Evans também avançou nesta segunda-feira no All England Club.

FEMININO - No encerramento da rodada feminina, a checa Karolina Pliskova, número 17 do mundo, superou a belga Yanina Wickmayer (46ª) por 6/2, 0/6 e 8/6. Sua próxima oponente vai ser a japonesa Misaki Doi. Número 24 do mundo, a sérvia Jelena Jankovic aplicou um duplo 6/2 na suíça Stefanie Voegele (101ª). Agora ela vai encarar a neozelandesa Marina Erakovic.

A veterana italiana Francesca Schiavone bateu a letã Anastasija Sevastova (7/6 e 6/4) e agora medirá forças com a romena Simona Halep. Já Mona Barthel passou pela montenegrina Danka Kovinic (6/2 e 7/6) e duelará na segunda rodada com a holandesa Kiki Bertens.