Croatas batem Soares e Melo e complicam o Brasil na Copa Davis

O Brasil está a uma derrota de ser eliminado na repescagem do Grupo Mundial da Copa Davis e cair para o Zonal Americano. Neste sábado, no duelo de duplas diante da Croácia, Marcelo Melo e Bruno Soares foram superados por Ivan Dodig e Franko Skugor por 3 sets a 1, com direito a "pneu", parciais de 6/0, 3/6, 7/6 (7/2) e 7/6 (7/3), calando a torcida no Costão do Santinho, em Florianópolis.

E os torcedores que estiveram na arena fizeram sua parte, motivaram os brasileiros e os acordarão depois de um péssimo set, no qual foram batidos com um "pneu". A dupla da casa, então, reagiu e equilibrou o duelo, mas falhou nos momentos decisivos e acabou derrotada.

Melhor para a Croácia, que agora depende apenas de uma vitória nas duas partidas deste domingo para garantir vaga no Grupo Mundial. A principal esperança do país é o jovem Borna Coric (33.º do mundo), de 18 anos, que começa o dia diante de Thomaz Bellucci (30.º). Em caso de triunfo brasileiro, João Souza (104.º), o "Feijão", decide o confronto contra Mate Delic (499.º).

O começo da partida deste sábado foi um verdadeira passeio croata. Melo e Soares pareciam estar dormindo ainda e sequer ofereceram resistência no primeiro set. Sem qualquer dificuldade, Dodig e Skugor conseguiram quebras no primeiro, terceiro e quinto games e arrancaram para o "pneu".

Empurrado pela torcida, o Brasil voltou para o jogo no segundo set e fez o jogo equilibrado que todos esperavam. No quinto game, Soares e Melo arrancaram a quebra necessária para selar o empate.

O equilíbrio permaneceu no terceiro set. Os brasileiros desperdiçaram grande chance de quebrar o saque adversário no quinto game, o mais longo da partida, que durou 16 minutos. No tie-break, voltaram a se desconcentrar e foram facilmente dominados pelos adversários.

Já o quarto set foi uma batalha de nervos. Em meio ao contínuo equilíbrio do confronto, os croatas conseguiram a quebra que parecia decisiva no sétimo game. No décimo, no entanto, os brasileiros mostraram toda sua força, salvaram dois match points e igualaram a partida. Mas por pouco tempo. No tie-break, Bruno Soares cometeu erros bobos e Dodig e Skugor aproveitaram para fechar.