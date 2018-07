Com direito a 'pneu', Djokovic supera belga e vai às oitavas em Miami

Com mais um "pneu" no Masters 1000 de Miami, o sérvio Novak Djokovic venceu mais uma e avançou às oitavas de final do torneio norte-americano. Nesta segunda-feira, o número 1 do mundo derrotou o belga Steve Darcis por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 7/5, em 1h28min.

Assim como aconteceu na estreia, Djokovic teve momentos de oscilação em quadra e quase precisou disputar o terceiro set, como acontecera em seu primeiro jogo. Contra o eslovaco Martin Klizan, ele também levara o set inicial com um "pneu", mas perdeu o segundo e só venceu o jogo no terceiro.

Desta vez, o líder do ranking evitou o set de desempate ao reagir nos games finais do segundo set. Após passar Darcis na primeira parcial, Djokovic reduziu o ritmo na segunda. O belga até comemorou seu primeiro game, para festa da torcida, e cresceu em quadra diante do espaço cedido pelo rival.

Mais confiante, Darcis quebrou o saque do favorito e sacou para fechar o set. Djokovic, então, reagiu rapidamente e devolveu a quebra sem ceder pontos no game seguinte. O sérvio embalou novamente, impôs outra quebra ao adversário belga e fechou a partida, espantando qualquer chance de terceiro set na partida.

Nas oitavas de final, o tenista número 1 do mundo vai enfrentar o ucraniano Alexandr Dolgopolov, que eliminou o brasileiro Thomaz Bellucci nesta segunda.

O canadense Milos Raonic e o espanhol David Ferrer, cabeças de chave número 5 e 6 do torneio, respectivamente, também avançaram às oitavas de final. Raonic sofreu para derrotar o francês Jeremy Chardy pelo placar de 6/1, 5/7 e 7/6 (7/3). Ferrer, por sua vez, despachou o checo Lukas Rosol por 6/4 e 7/5. Antes dele, o jovem belga David Goffin venceu o polonês Jerzy Janowicz por 6/4 e 6/3.

Raonic terá pela frente o vencedor do duelo entre o local John Isner e o búlgaro Grigor Dimitrov. Já Ferrer aguarda pelo confronto entre o francês Gilles Simon e o colombiano Alejandro Falla. Goffin vai duelar com o japonês Kei Nishikori, quarto cabeça de chave em Miami.