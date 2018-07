Com direito a 'pneu', Murray vence eslovaco na estreia em Viena

Em uma estreia de forte oscilação no Torneio de Viena, o escocês Andy Murray confirmou o favoritismo e derrotou o eslovaco Martin Klizan por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7(5/7) e 6/0, nesta quarta-feira. Com o triunfo, o tenista número dois do mundo avançou às oitavas de final.

Em busca da vaga nas quartas de final, o britânico terá pela frente o francês Gilles Simon, seu conhecido freguês. Em 17 confrontos no circuito profissional, Murray venceu 15. Na estreia, Simon bateu o espanhol Guillermo Garcia-López.

Dando sequência à melhor temporada de sua carreira, Murray começou hesitante nesta quarta. Precisou salvar três break points logo no primeiro game. Depois disso, sustentou seu saque com certa tranquilidade até fechar o set inicial.

Na segunda parcial, o escocês caiu de produção no saque. Colocou em quadra apenas 48% do seu primeiro serviço e cometeu três duplas faltas. Por consequência, sofreu duas quebras de saque. Mas, como obteve duas quebras, levou o duelo para o tie-break, quando o rival, atual 35º do ranking, foi melhor nos pontos decisivos.

Passado o susto, Murray retomou o domínio da partida com uma atuação fulminante no terceiro set. O favorito não cedeu um game sequer ao adversário: foram três quebras de saque em sequência. O escocês fechou o set sem ter o saque ameaçado, selando a vitória após 2h22min de confronto.

Em grande forma técnica, Murray tenta neste fim de temporada chegar pela primeira vez ao topo do ranking da ATP. Dependendo dos resultados de Novak Djokovic, o escocês tem grandes chances de desbancar o sérvio no ATP Finals, que vai reunir os oito melhores tenistas da temporada em Londres, no próximo mês.

Ainda nesta quarta, em Viena, o alemão Philipp Kohlschreiber e o espanhol Albert Ramos venceram pela rodada de abertura. Já pela segunda rodada o croata Ivo Karlovic e o norte-americano John Isner levaram a melhor em suas partidas e se garantiram nas quartas de final.