Com direito a 'pneu', Niculescu surpreende Kvitova e é campeã em Luxemburgo

A romena Monica Niculescu entrou na decisão do Torneio de Luxemburgo, neste sábado, com o favoritismo todo do outro lado. Afinal, enfrentaria a cabeça de chave número 1, a checa Petra Kvitova. Mas a teoria ficou do lado de fora da quadra e o que se viu foi um passeio da número 50 do ranking, que venceu por 2 sets a 0, com direito a "pneu": 6/4 e 6/0.

Número 11 do mundo, Kvitova lutava por seu 19.º título no circuito da WTA, mas Niculescu venceu pela segunda vez a checa, em quatro jogos entre elas, e conquistou seu terceiro troféu, sendo o primeiro desde 2014, quando venceu em Guangzhou. Ela também tem no currículo o título em Florianópolis, em 2013.

A sensational performance from Monica Niculescu gives her a third career title, winning @Iwtp_lux over Kvitova 6-4, 6-0. pic.twitter.com/Gytaa7kZLe — WTA (@WTA) 22 de outubro de 2016

O primeiro set deste sábado foi bastante equilibrado. Niculescu já demonstrava estar em um dia melhor, mas Kvitova foi precisa ao aproveitar a única oportunidade de quebra que teve. A checa chegou a crescer, só que a romena quebrou seu serviço duas vezes e largou em vantagem.

A derrota tirou a concentração de Kvitova, que saiu do jogo. Niculescu, então, aproveitou para passear. Confiante, ela soube lidar com os momentos de pressão, como os três break points que cedeu. Por outro lado, atacou o serviço da checa, conseguiu mais três quebras e definiu o "pneu".