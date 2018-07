Com direito a 'pneu', Serena Williams bate Halep e fatura Masters

A norte-americana Serena Williams deu neste domingo, 26, mais uma mostra de que quando está em forma não tem adversárias à altura no circuito feminino de tênis. Na decisão do Masters da WTA, torneio que conta com as oito melhores atletas da temporada, ela não teve qualquer dificuldade para atropelar a romena Simona Halep por 2 sets a 0, com direito a "pneu", parciais de 6/3 e 6/0, e levantou o troféu da competição mais uma vez.

Foi o terceiro título consecutivo de Serena no Masters da WTA, o quinto em sua carreira, empatando com a alemã Steffi Graf. Somente outra lenda do tênis, a checa naturalizada norte-americana Martina Navratilova, possui mais conquistas no torneio, com oito.

Serena era a cabeça de chave número um do Masters da WTA, mas entrou na decisão sob desconfiança. Isso porque enfrentou uma adversária que tinha a atropelado na primeira fase, há apenas quatro dias. Pelo Grupo Vermelho, Halep derrotou a norte-americana por 2 sets a 0, com direito, desta vez, a "pneu" para a romena, com parciais de 6/0 e 6/2.

Se naquela oportunidade a romena dominou o jogo e passeou, neste domingo ela esteve irreconhecível. Talvez sentindo o peso da decisão, já que disputava o Masters pela primeira vez na carreira, Halep demonstrou muito nervosismo durante a 1h09min de partida e facilitou a tarefa da adversária.

Se quando as adversárias atuam com todo potencial Serena já costuma vencê-las, com Halep muito abaixo de suas capacidades ficou fácil para a norte-americana. No primeiro set, a número 1 do mundo até teve certa dificuldade, mas já na final da parcial, deslanchou. Ela venceu 11 dos últimos 12 games da partida para triunfar.

Este é mais um título da vitoriosa carreira de Serena Williams. Aos 33 anos, ela acumula 64 conquistas de simples no circuito, sendo sete somente em 2014. Por sua vez, Halep, aos 23 anos, perdeu a chance de faturar seu nono troféu da WTA, sendo o terceiro no ano.