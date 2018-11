Com Djokovic na frente, ATP divulga último ranking do ano sem grandes mudanças

A ATP divulgou nesta segunda-feira a sua última atualização do ranking neste ano após a vitória da Croácia sobre a França na final da Copa Davis. Novak Djokovic ratificou a temporada como número 1, seguido pelo espanhol Rafael Nadal e pelo suíço Roger Federer. O sérvio termina 2018 no topo pela quinta vez em sua carreira - depois de 2011, 2012, 2014 e 2015.

Os croatas Marin Cilic e Borna Coric, que lideraram a Croácia ao segundo título do país na Davis, mantiveram a sétima e 12.ª posição, respectivamente.

A classificação não sofreu qualquer alteração de posições até a 34.ª colocação no ranking. O francês Ugo Humbert, de 20 anos, teve o melhor desempenho da semana e pulou do 100.º para o 84.º lugar. Por outro lado, o espanhol Jaume Munar (número 81) e o bósnio Mirza Basic (88) caíram seis posições. A Espanha fecha o ano com 10 representantes entre os 100 melhores do mundo.

Ao contrário do Brasil, que não tem ninguém no Top 100. Thiago Monteiro é o melhor do País, na 123.ª posição. Rogério Dutra Silva aparece no 165.º lugar, enquanto que Thomaz Bellucci é apenas o 242.º do ranking.

Confira o ranking da ATP:

1.º - Novak Djokovic (SER) - 9.045 pontos

2.º - Rafael Nadal (ESP) - 7.480

3.º - Roger Federer (SUI) - 6.420

4.º - Alexander Zverev (ALE) - 6.385

5.º - Juan Martín Del Potro (ARG) - 5.300

6.º - Kevin Anderson (AFS) - 4.710

7.º - Marin Cilic (CRO) - 4.250

8.º - Dominic Thiem (AUT) - 4.095

9.º - Kei Nishikori (JAP) - 3.590

10.º - John Isner (EUA) - 3.155

11.º - Karen Khachanov (RUS) - 2.835

12.º - Borna Coric (CRO) - 2.480

13.º - Fabio Fognini (ITA) - 2.315

14.º - Kyle Edmund (GBR) - 2.150

15.º - Stefanos Tsitsipas (GRE) - 2.095

16.º - Daniil Medvedev (RUS) - 1.977

17.º - Diego Schwartzman (ARG) - 1.880

18.º - Milos Raonic (CAN) - 1.855

19.º - Grigor Dimitrov (BUL) - 1.835

20.º - Marco Cecchinato (ITA) - 1.819

123.º - Thiago Monteiro (BRA) - 473

165.º - Rogério Dutra Silva (BRA) - 330

242.º - Thomaz Bellucci (BRA) - 219

252.º - Guilherme Clezar (BRA) - 213

312.º - João Souza (BRA) - 151