Com doença degenerativa, presidente deixará ATP

A ATP explicou em um comunicado que Drewett continuará o seu trabalho de forma interina até que se encontre um sucessor "no futuro próximo". No último sábado, quando participava de uma entrevista coletiva para anunciar um novo patrocinador do circuito mundial do tênis, ele teve dificuldade de se expressar. Assim, um membro do departamento de marketing da ATP teve que substituí-lo.

Drewett preside a ATP desde 1º de janeiro de 2012 e anteriormente liderou as operações da associação nas regiões do Oriente Médio, Ásia e Pacífico. O australiano, de 54 anos, foi um tenista do Top 40 no ranking de simples e figurou entre os 20 melhores duplistas antes de se aposentar como jogador, em 1990.

"Tem sido um privilégio servir como chefe-executivo e presidente da ATP, uma organização da qual tenho feito parte por mais de 35 anos, desde que me tornei um jogador profissional de tênis", disse Drewett em um comunicado. "Levo a ATP muito perto do meu coração, e é com tristeza que tomei esta decisão de entrar neste período de transição pela minha doença".

O suíço Roger Federer, presidente do conselho de jogadores da ATP, lamentou a notícia. "Brad se tornou um bom amigo meu durante este tempo e estas são notícia muito tristes para todos nós da ATP e da comunidade do tênis", disse, em um comunicado. "Ele é muito querido e respeitado por todos e fez um tremendo trabalho no comando da ATP nos últimos 12 meses, supervisionando algumas das iniciativas mais importantes e um ano de 2012 que quebrou recordes. Sua dedicação e serviço ao esporte ao longo dos anos tem sido um fato admirável e ele tem sido uma figura central para ajudar no crescimento dos produtos da ATP em todo o mundo".