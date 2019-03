Com doença viral, Serena abandona jogo contra Muguruza e dá adeus a Indian Wells

Com uma doença viral que a debilitou durante o jogo que fez neste domingo contra a espanhola Garbine Muguruza, Serena Williams passou mal em quadra e se viu obrigada a abandonar o confronto válido pela terceira rodada do Torneio de Indian Wells. A tenista norte-americana desistiu do duelo após perder o primeiro game do segundo set, sendo que havia sido derrotada por 6/3 na primeira parcial.

Antes disso, a ex-líder do ranking mundial e 10ª cabeça de chave da competição chegou a dar a impressão que poderia superar Muguruza com facilidade, pois abriu vantagem de 3/0 no set inicial. Entretanto, ela revelou que já estava sofrendo com a virose, fato determinante para que fosse superada por seis games consecutivos na parcial.

"Pelo placar, pode ter parecido que comecei bem, mas eu não estava me sentindo bem fisicamente", afirmou Serena, por meio de um comunicado distribuído pelos organizadores do evento em Indian Wells, que também informou que a atual 10ª tenista da WTA sentiu os efeitos de sua doença antes mesmo da partida.

"Antes do jogo, eu não me senti bem e então isso só piorou a cada segundo; extrema tontura e fadiga extrema", revelou a norte-americana, que já projetou o seu próximo torneio. "Vou me concentrar em melhorar e começar a me preparar para Miami", reforçou.

Com o problema de Serena, que não jogava um torneio desde quando foi eliminada nas quartas de final do Aberto da Austrália, em janeiro, a espanhola que hoje ocupa a 20ª posição do ranking avançou às oitavas de final com mais facilidade do que poderia sonhar em Indian Wells. A sua próxima adversária será a holandesa Kiki Bertens, sétima cabeça de chave, que em outro duelo do dia superou a britânica Johanna Konta por 7/6 (12/10) e 6/4.

HALEP AVANÇA

Atual vice-líder do ranking mundial, a romena Simona Halep voltou a confirmar a sua condição de segunda cabeça de chave em Indian Wells ao derrotar a ucraniana Kateryna Kozlova por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 7/5.

Assim, Halep se garantiu nas oitavas de final e se credenciou para encarar a checa Marketa Vondrousova, que desbancou o favoritismo da letã Jelena Ostapenko, 22ª cabeça de chave, com uma vitória por 2 sets a 1, de virada, com 4/6, 6/3 e 6/4.

Outras duas tenistas que avançaram às oitavas neste domingo foram a chinesa Qiang Wang e a surpreendente qualifier canadense Bianca Andreescu. A primeira delas passou pela belga Elise Mertens, também por 2 sets a 1, enquanto a segunda arrasou a suíça Stefanie Voegele por 6/1 e 6/2.