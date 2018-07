Com dois brasileiros, ATP define lista do Challenger Finals

A ATP definiu nesta quarta-feira a lista dos tenistas que vão disputar o Challenger Finals, em São Paulo, entre os dias 19 e 23 de novembro. A competição vai reunir os jogadores que apresentaram o melhor desempenho em torneios de nível challenger nesta temporada.

Os classificados são: os argentinos Diego Schwartzman (76º do ranking) e Maximo Gonzalez (100º), o dominicano Victor Estrella Burgos (65º), o brasileiro João Souza (o Feijão), o italiano Simone Bolelli (72º), o austríaco Andreas Haider-Maurer (87º) e o esloveno Blaz Rola (88º). O Brasil contará com dois representantes porque o convidado da organização é o gaúcho Guilherme Clezar (248º).

A competição se assemelha ao ATP Finals, que reúne os oito melhores tenistas do ano. Mas conta com tenistas que se destacaram nas competições challenger, de nível inferior ao dos ATPs 250 e 500. Em sua quarta edição, o Challenger Finals terá dois tenistas do Brasil pela primeira vez.

O torneio será disputado no novo ginásio de Tênis do Esporte Clube Pinheiros, na capital paulista, a partir do dia 19 do próximo mês.