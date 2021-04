Com dor nas costas, Bruno Soares desiste de torneios na Europa e só volta em maio

O tenista brasileiro Bruno Soares precisou adiar a sua estreia na gira europeia de saibro da temporada 2021 do circuito profissional. Nesta quinta-feira, o mineiro, que joga duplas junto com o britânico Jamie Murray, revelou estar com dor nas costas desde a disputa do Masters 1000 de Miami, no mês passado, nos Estados Unidos, e por isso optou por preservar o corpo e desistiu de competir nos torneios de abril, planejando retornar no mês que vem.

"Acabei sentindo uma lesão nas costas em Miami e ainda não me sinto 100%. O incômodo infelizmente continua e optei por voltar para o Brasil para me recuperar por completo, ao invés de partir para a gira europeia sem muitas certezas e com risco de piorar a situação. Vou usar esse tempo para recuperar o corpo, a mente e as energias para voltar com tudo", disse o mineiro, lamentando a ausência.

Com isso, o atual número 5 do mundo não disputará o Masters 1000 de Montecarlo, no Principado de Mônaco, e o ATP 500 de Barcelona, na Espanha. Bruno Soares e Jamie Murray foram semifinalistas na última edição do torneio monegasco e vice-campeões na Espanha, ambos disputados em 2019.

O tenista brasileiro pretende retornar ao circuito profissional na semana do Masters 1000 de Madri, na Espanha, depois seguindo para o Masters 1000 de Roma, na Itália, e terminando a turnê de saibro em Roland Garros, Grand Slam em Paris, na França, que foi adiado em uma semana e terá seu início no dia 30 de maio.