Com dores, Thomaz Bellucci desiste de duplas em Nottingham

Às vésperas de Wimbledon, Thomaz Bellucci ganhou motivos para se preocupar nesta terça-feira. O número 1 do Brasil sentiu uma contratura nas costas e desistiu de disputar a chave de duplas do ATP 250 de Nottingham, torneio preparatório para o Grand Slam britânico.

Bellucci sentiu dores nas costas no final do segundo set da partida contra o alemão Alexander Zverev, em sua estreia na chave de simples, nesta terça. "Senti as costas no final do segundo set, mas joguei até o fim, mesmo com dor", disse o atual número 41 do ranking, após ser derrotado por 2 sets a 1.

Por precaução, Bellucci decidiu desistir das duplas, quando jogaria ao lado de Marcelo Melo, campeão em Roland Garros. "O fisioterapeuta da ATP nos recomendou abrir mão das duplas, para ter dois ou três dias de repouso para estar recuperado para Wimbledon", explicou o tenista.

"Peço desculpas ao Marcelo. Estava curtindo muito jogar com o campeão de Roland Garros, mas jogar nessas condições poderia agravar ainda mais a contratura", afirmou Bellucci, que tratou de tranquilizar os fãs. "Não é nada grave", adiantou. Bellucci e João Souza, o Feijão, vão entrar direto na chave principal de Wimbledon, que tem início no dia 29, próxima segunda-feira.