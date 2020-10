Com dores, Andy Murray desiste de jogar a segunda semana do ATP 250 de Colônia

O tenista Andy Murray não consegue manter uma sequência de jogos. Após sofrer ano passado com duas cirurgias no quadril, o britânico anunciou, nesta segunda-feira, que voltou a sentir dores no local e ainda tem uma tendinite no pé esquerdo, que vão impedi-lo de participar da segunda semana do ATP 250 de Colônia, na Alemanha.

Aos 33 anos, o ex-número 1 do mundo e atual 116º do ranking foi derrotado pelo espanhol Fernando Verdasco, por um duplo 6/4, na primeira fase do torneio alemão. "A lesão está me incomodando desde o Aberto dos Estados Unidos", disse o jogador, em um vídeo nas redes sociais, sem dar uma previsão de retorno às quadras.

"Eu busquei lidar com a dor nos treinos e nos jogos, mas infelizmente neste domingo decidi que não é possível jogar em um bom nível", disse o ganhador do US Open de 2012 e do torneio de Wimbledon em 2013 e 2016. Ele disputou a Copa Davis, em novembro, mas voltou a sentir dores e só retornou às quadras após a paralisação dos torneios por conta da pandemia de coronavírus.

Murray disputou os dois últimos torneios de Grand Slam e não teve boa participação. Foi eliminado na segunda rodada do US Open e caiu na estreia em Roland Garros.