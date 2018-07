Com dores, Bia Haddad desiste também das duplas no Rio Open Depois da dura batalha contra Sara Errani na chave de simples, Bia Haddad Maia também desistiu de sua partida nas duplas, ao lado de Teliana Pereira. A jovem tenista brasileira, de apenas 18 anos, alegou dores na coxa direita para desistir do confronto, que seria válido pelas semifinais.