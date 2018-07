Com dores, Federer vira dúvida para jogar em Montreal

GSTAAD - Após sofrer nova derrota inesperada no circuito, Roger Federer admitiu que dores nas costas tem atrapalhado seu jogo e que ainda não sabe se terá condições de disputar o Masters 1000 de Montreal, a partir do dia 5 de agosto.

"Eu vou me dar uns três, quatro dias para discutir isso com a minha equipe", afirmou o suíço, nesta quinta-feira, ao colocar em dúvida sua participação no torneio canadense, preparatório para o US Open.

A dúvida se deve as dores nas costas que vem incomodando o tenistas nas últimas semanas. Federer revelou que quase não entrou em quadra para enfrentar o alemão Daniel Brands nesta quinta. Acabou sendo eliminado do Torneio de Gstaad, diante dos seus compatriotas, logo em sua estreia, por 6/3 e 6/4.

"Eu vinha melhorando dia a dia nesta semana. E só decidi que iria jogar durante o aquecimento", afirmou o atual número cinco do mundo. "Estou feliz por ter conseguido jogar porque já vinha tendo problemas desde Hamburgo. Mas não chegou a piorar durante a partida. Estou otimista e acho que vai melhorar nos próximos dias".

Com o resultado desta quinta, Federer acumulou a terceira derrota seguida para um tenista fora do Top 50 do ranking. Em Wimbledon, ele caiu diante do ucraniano Sergiy Stakhovsky, 116º do ranking. No torneio seguinte, em Hamburgo, foi a vez do argentino Federico Delbonis, número 114 do mundo, passar pelo suíço nas semifinais.