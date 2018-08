Com dores, Halep supera 'maratona' e vence russa na estreia em Montreal

A tenista romena Simona Halep superou uma "maratona" logo em sua estreia no Torneio de Montreal, nesta quinta-feira. A atual número 1 do mundo precisou permanecer em quadra por 3h07min para derrotar a russa Anastasia Pavlyuchenkova pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (11/9), 4/6 e 7/5.

Halep não competia desde sua queda precoce em Wimbledon, na terceira rodada, no mês passado. Em Toronto, ela disputa sua primeira competição em quadra dura nesta série de torneios preparatórios para o US Open, quarto e último Grand Slam da temporada, no fim do mês.

Em seu retorno à quadra dura, a líder do ranking mostrou dificuldades com o saque. Foram quatro duplas faltas e três aces. Além disso, colocou em quadra apenas 59% do seu primeiro serviço. Por isso, cedeu 16 break points à adversária, atual 28ª do mundo. Cinco destes se tornaram quebras em favor da rival, que sofreu o mesmo número de quebras.

Halep, contudo, foi mais efetiva nos pontos mais importantes da partida, sacramentando a vitória mesmo demonstrando dores no pé ao longo da maior parte do jogo. Nas oitavas de final, a romena terá um desafio mais complicado pela frente. Sua adversária será a norte-americana Venus Williams.

Décima terceira cabeça de chave, Venus avançou na chave ao superar outra tenista da Romênia, Sorana Cirstea pelo placar de 7/6 (7/4) e 6/4, em apenas 1h30, metade do tempo que Halep levou para vencer em sua estreia. Esta partida pode ser disputada ainda nesta quinta por causa dos atrasos na programação dos últimos dias, em razão da chuva.

Atual campeã do US Open, a norte-americana Sloane Stephens superou a espanhola Carla Suárez Navarro por 6/2 e 7/5 e avançou às quartas de final. Sua próxima adversária será a letã Anastasija Sevastova, que seguiu viva na competição ao derrubar a alemã Julia Görges, atual número dez do mundo, por 6/3 e 7/6 (7/2).

Ex-número 1 do mundo, a bielo-russa Victoria Azarenka se despediu do torneio canadense nesta quinta-feira. Convidada da organização, a atual 95ª do ranking caiu diante da britânica Johanna Konta pelo placar de 6/3 e 6/1. Nas oitavas, Konta enfrentará a ucraniana Elina Svitolina.

Em outro confronto já finalizado nesta quinta, a australiana Ashleigh Barty derrotou a francesa Alize Cornet por 7/6 (7/3) e 6/4. O triunfo levou a tenista da Austrália às quartas de final.