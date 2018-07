Com dores, Marcelo Melo é eliminado em estreia no Rio Open

Com dores nas costas, Marcelo Melo não conseguiu passar da estreia no Rio Open. Nesta quarta-feira, o brasileiro entrou em quadra com o austríaco Julian Knowle, mas não resistiu às dores e acabou sucumbindo diante do espanhol Pablo Andújar e do austríaco Oliver Marach pelo placar de 6/0 e 6/3.

Melo começou a sentir dores na lombar ainda na noite passada. Nesta quarta, não escondeu as dores ao entrar em quadra e acabou recebendo atendimento médico duas vezes durante a partida. Longe de suas melhores condições, perdeu o set inicial sem vencer um game sequer, apesar da condição de terceiro cabeça de chave do torneio.

O resultado colocou Andújar e Marach diante de outros representantes da casa. Nas quartas de final, eles vão enfrentar os brasileiros André Sá e João Souza, o Feijão. Além deles, há apenas um brasileiro vivo na chave: Bruno Soares. Ele e o austríaco Alexander Peya vão estrear nesta quinta, contra o italiano Paolo Lorenzi e o argentino Diego Schwartzman.

Nesta quarta, eles eliminaram o espanhol Pablo Carreño e o argentino Federico Delbonis por duplo 6/3. Na mesma rodada, os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah eliminaram o também colombiano Santiago Giraldo e o espanhol Albert Ramos-Vinolas por 6/4 e 6/3. E o uruguaio Pablo Cuevas e o espanhol David Marrero venceram os checos Frantisek Cermak e Jiri Vesely por 6/2 e 6/1.

FEMININO

Na outra chave de duplas em disputa no Rio, as brasileiras Teliana Pereira e Bia Haddad Maia estrearam com vitória ao derrotarem a taiwanesa Chin-Wei Chan e a romena Raluca Olaru por 2 sets a 0, com duplo 7/6, sendo 7/2 e 7/4 nos tie-breaks. Nas quartas, elas vão enfrentar a romena Elena Bogdan e a norte-americana Nicole Melichar.

Já Laura Pigossi, que formou dupla com Danka Kovinic, de Montenegro, caiu nas quartas de final ao ser superada pela belga Ysaline Bonaventure e pela sueca Rebecca Peterson por 6/4, 3/6 e 12/10.