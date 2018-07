Com dores na coxa, Ivanovic desiste do Torneio de Linz

O Torneio de Linz, na Áustria, perdeu nesta quarta-feira uma de suas maiores favoritas ao título. Atual vice-campeã da competição disputada em quadras rápidas e cobertas, a sérvia Ana Ivanovic anunciou a sua desistência por causa de fortes dores na coxa sentidas logo após a vitória na estreia contra a francesa Pauline Parmentier, na última terça.

Cabeça de chave número 2, Ivanovic entraria em quadra nesta quarta contra a norte-americana Madison Brengle, pelas oitavas de final, mas frustrou os torcedores. "Esta lesão está me atrapalhando durante todo este verão (na Europa). E ficou pior depois dos torneios na Ásia (nas últimas semanas)", disse a sérvia em um comunicado oficial, divulgado nesta quarta. "Sinto muito por não poder seguir jogando", completou a atual número 8 do mundo, duas vezes campeão em Linz (2008 e 2010) e já classificada para o Masters da WTA, no final deste mês, em Cingapura.

Em sua primeira quartas de final da carreira, Madison Brengle terá que esperar para conhecer a sua adversária. Ela sairá do duelo desta quinta entre a checa Karolina Pliskova, cabeça de chave número 7, e a alemã Mona Barthel.

Pela primeira rodada, duas surpresas com as eliminações de favoritas ao título. Cabeça 3, a eslovaca Dominika Cibulkova perdeu para a alemã Anna-Lena Friedsam por 2 sets a 1 - com parciais de 2/6, 6/3 e 6/4. Pelo mesmo placar, outra tenista da Alemanha, Sabine Lisicki (cabeça 5), caiu diante da italiana Karin Knapp. As parciais foram 7/5, 2/6 e 7/6 (7/1).

Já a canadense Eugene Bouchard, primeira pré-classificada em Linz, avançou com facilidade à segunda rodada ao bater a local Patricia Mayr-Achleitner por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1. Sua próxima rival será a búlgara Tsvetana Pironkova.

NA CHINA

Pelo Torneio de Tianjin, quatro favoritas ao título ganharam nesta quarta, pela segunda rodada, e avançaram às quartas de final. A suíça Belinda Bencic, cabeça 3, nem precisou entrar em quadra porque a compatriota Romina Oprandi se machucou e deu W.O..

Por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 7/5), a norte-americana Varvara Lepchenko, cabeça 4, bateu a chinesa Fangzhou Liu. Sua próxima rival será a compatriota Alison Riske, sexta pré-classificada, que ganhou da bielo-russa Olga Govortsova por 6/4 e 7/6 (7/3).

Com um duplo 6/4, a croata Ajla Tomljanovic derrotou a chinesa Ying-Ying Duan. E a romena Sorana Cirstea não teve trabalho para ganhar da checa Andrea Hlavackova por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0.

NO JAPÃO

No Torneio de Osaka, em que a australiana Samantha Stosur é a principal favorita ao título, duas de suas maiores concorrentes avançaram nesta quarta à fase de quartas de final. A norte-americana Madison Keys, cabeça 2, aplicou um 6/0 e 6/4 na local Misaki Doi. Sua próxima adversária será a tailandesa Luksika Kumkhum, que ganhou da também local Eri Hozumi por 2 sets a 1 - com parciais de 2/6, 6/4 e 6/4.

Do outro lado da chave, a ucraniana Elina Svitolina, cabeça 3, bateu de virada a japonesa Naomi Osaka por 2 sets a 1 - com parciais de 3/6, 6/3 e 6/4. Mas a britânica Heather Watson, sexta pré-classificada, foi eliminada ao cair diante da casaque Yulia Putintseva por 6/4 e 7/5.