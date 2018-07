Com dores, Nadal desiste de semi e Murray vai à final A menos de duas horas da semifinal contra Andy Murray, Rafael Nadal apontou dores no joelho e desistiu da partida que valia vaga na decisão do Masters 1000 de Miami. Com a saída do espanhol, Murray assegurou a classificação sem precisar entrar em quadra. O adversário do escocês sairá do confronto entre Novak Djokovic e Juan Monaco, ainda nesta sexta.