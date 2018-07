Com dores no joelho, Nadal luta, mas perde de Goffin no ATP Finals

Com dores no joelho direito que o tiraram do Masters 1000 de Paris na semana retrasada e agora o atrapalharam em Londres, Rafael Nadal foi derrotado nesta segunda-feira à noite em sua estreia no ATP Finals. O líder do ranking mundial lutou muito e chegou a salvar quatro match points, mas caiu diante do belga David Goffin, que pela primeira vez superou o adversário ao batê-lo por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 6/7 (4/7) e 6/4, após duas horas e 37 minutos de confronto na competição que reúne os oito melhores tenistas da temporada.

+ Dimitrov supera Thiem em abertura de grupo no ATP Finals

Um dia depois de ter recebido da ATP o troféu de número 1 do mundo na O2 Arena, pois não corre o risco de perder este posto até o final deste ano, Nadal assim começou com derrota a sua busca para conquistar o único grande título que lhe falta entre os principais torneios do circuito profissional.

A partida fechou a primeira rodada do Grupo Pete Sampras, que horas mais cedo contou com o búlgaro Grigor Dimitrov vencendo o austríaco Dominic Thiem, também por 2 sets a 1, na abertura desta chave. Desta forma, Dimitrov e Goffin largaram na frente na luta por uma vaga nas semifinais, fase para a qual apenas os dois primeiros colocados de cada grupo avançarão.

Essa foi a terceira vez que Goffin, hoje o oitavo colocado do ranking mundial, enfrentou Nadal, que havia levado a melhor nos dois confrontos anteriores entre os dois, ambos também em 2017, nos Masters 1000 de Montecarlo e Madri, em piso de saibro.

Na quadra dura de Londres, porém, o espanhol não conseguiu impor o habitual domínio que costuma exercer sobre os adversários na terra batida. Instável desde o início, o número 1 do mundo já teve o seu saque quebrado por duas vezes já no primeiro set, mas também converteu dois break points e levou a disputa ao tie-break, no qual o belga foi um pouco melhor e fechou em 7/5.

O drama de Nadal continuou no segundo set, no qual salvou o primeiro match point antes de empatar o jogo em 5/5. Pouco depois, quando sacava em desvantagem de 6/5, Goffin chegou a abrir 40/0, mas o espanhol se salvou em outras três bolas do jogo e forçou novo tie-break, no qual desta vez fez 7/4 para empatar o confronto.

Nadal, porém, já começava a dar sinais de que seria muito difícil vencer o belga por causa da mobilidade prejudicada pelas dores no joelho, que ficou evidente. Com o adversário em condições físicas ruins, o belga logo conquistou duas quebras de saque e abriu 4/1. O espanhol ainda devolveu uma das quebras, mas Goffin confirmou todos os seus serviços depois para liquidar a partida com um 6/4.

Pelo maior número de games vencidos em relação ao que Dominic Thiem ganhou na partida contra Dimitrov, Nadal ficou na terceira posição do Grupo Pete Sampras, enquanto o austríaco está na lanterna da chave.