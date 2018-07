Com dores no ombro, Bellucci desiste do Challenger Tour Finals

SÃO PAULO - O tenista Thomaz Bellucci, número 1 do Brasil, desistiu do Challenger Tour Finals nesta quarta-feira. O brasileiro, que já sofria com dores no ombro esquerdo, teve diagnosticada uma bursite - o quadro, que era de tendinite, evoluiu após a partida de estreia. Na noite de terça-feira, ele perdeu para o argentino Guido Pella por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (7-5) e 7/5.

O substituto de Bellucci na competição que está sendo realizada no Ginásio do Ibirapuera é Thiago Alves, que enfrentará o espanhol Ruben Ramirez Hidalgo, a partir das 21 horas.

De acordo com a ressonância magnética, Bellucci deverá ficar afastado entre cinco e sete dias, o que não inviabilizará sua participação na turnê que o número 2 do mundo, Roger Federer, realizará no Brasil a partir da próxima semana.

Bellucci e Federer devem se enfrentar no próximo dia 6, quinta-feira, não antes das 21 horas, também no Ginásio do Ibirapuera. O brasileiro ainda jogará contra o francês Jo-Wilfried Tsonga, na sexta-feira, e contra Tommy Robredo, no sábado.