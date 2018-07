Com dores, Sharapova desiste de jogar em Brisbane

A tenista número quatro do mundo desistiu da competição porque ainda não se recuperou totalmente da lesão no tornozelo sofrida durante o Torneio de Tóquio, em setembro. "Infelizmente, meu tornozelo ainda não está 100% e eu não estarei condições de participar do torneio neste ano", anunciou a russa.

Sharapova, contudo, garantiu sua participação no Aberto da Austrália. "Espero estar pronta para o primeiro Grand Slam do ano. Estou muito ansiosa para voltar às quadras", declarou. A lesão no tornozelo tirou a russa do Torneio de Pequim e prejudicou seu desempenho no Masters da WTA, em Istambul, em novembro.