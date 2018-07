Com dores, Simona Halep desiste de jogar o Torneio de Sidney

Por causa de uma gastroenterite, a romena Simona Halep, atual tenista número 3 do mundo, desistiu de participar do Torneio de Sydney. Ela estrearia na competição australiana nesta terça-feira, diante da checa Karolina Pliskova, já pela segunda rodada do evento, mas não atuou em razão de dores estomacais.

Antes principal favorita do torneio que lhe serviria como preparação para o Aberto da Austrália, que começa na próxima segunda-feira, Halep lamentou o problema, mas acredita que irá se recuperar logo para estar em boas condições para jogar o primeiro Grand Slam da temporada.

"Você nunca sabe o que acontece com o estômago, mas espero que em dois ou três dias eu esteja pronta para jogar novamente", disse Halep, para depois enfatizar: "Agora eu apenas preciso pensar na recuperação, e então eu irei me preocupar com os jogos depois".