Com esperança de poder receber público, Roland Garros é adiado por uma semana

Com a esperança de poder receber o público nas arquibancadas, a Federação Francesa de Tênis (FFT, na sigla em francês), que organiza o Torneio de Roland Garros, Grand Slam que acontece em Paris, anunciou nesta quinta-feira o adiamento por uma semana do início do evento em 2021. A competição, que aconteceria de 23 de maio a 6 de junho, começará agora em 30 de maio e terá o seu término no dia 13 de junho, enquanto que o qualifying será realizado de 24 a 28 de maio.

De acordo com a FFT, a margem de uma semana permitirá que as restrições em vigor na França por um aumento de contágios por covid-19 sejam flexibilizadas. "O objetivo é maximizar as possibilidades de que o torneio possa ser disputado diante do maior número de espectadores possível, pensando tanto nos jogadores e jogadoras, como na comunidade de fãs, e garantindo a segurança sanitária de todos", afirmou a entidade em um comunicado oficial.

"Levando em consideração o objetivo duplo, esta semana pode ser preciosa", insistiu a federação. Por conta dos primeiros meses da pandemia do novo coronavírus, a edição de 2020 do torneio francês foi adiada de maio para setembro. "Estou encantado que as discussões com as autoridades públicas, os órgãos de governo do tênis internacional, nossos parceiros e empresas de transmissão e o trabalho em curso com a WTA e ATP tornaram possível para nós adiar o torneio de Roland Garros por uma semana. Agradeço a todos por isso", disse o presidente da FFT, Gilles Moretton.

"Haverá mais tempo para que a situação de saúde tempo para melhorar, o que deve otimizar nossas chances de receber público em Roland Garros. (...) Para os fãs, os jogadores e a atmosfera, a presença de espectadores é vital para o torneio, o evento esportivo internacional mais importante da primavera (no hemisfério norte)", completou o dirigente francês.

Desta vez, o adiamento de uma semana terá um impacto muito limitado no calendário de competições, mas deixará apenas duas semanas entre o fim de Roland Garros e o início de Wimbledon, Grand Slam em Londres, na Inglaterra, que está previsto de 28 de junho a 11 de julho). A decisão de adiar a competição em Paris teve a aprovação do Grand Slam Board, entidade que reúne os quatro torneios do Grand Slam - os outros dois são o Aberto da Austrália, em Melbourne, e o US Open, em Nova York.