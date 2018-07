Com facilidade e até 'pneu', Rafael Nadal avança à semifinal do Rio Open

RIO - Sem qualquer dificuldade, o espanhol Rafael Nadal conseguiu a classificação às semifinais do Rio Open, torneio de nível ATP 500 que faz sua estreia no circuito profissional nesta semana. Nesta sexta-feira, o atual número 1 do mundo derrotou o português João Sousa, apenas o 48.º colocado do ranking, por 2 sets a 0 - com parciais de 6/1 e 6/0, em 1 hora e 16 minutos.

Em quadra, Nadal foi superior do início ao fim. No primeiro set, mostrou eficiência de 100% ao conseguir três quebras de saque nas três oportunidades que teve. No segundo, o português não teve nenhuma chance de quebra e viu o espanhol novamente ganhar os games de seu serviço por três vezes.

Na semifinal, Nadal terá pela frente um compatriota. No confronto de espanhóis na quadra 1, Pablo Andujar, atual número 40 do mundo, surpreendeu a todos com a fácil vitória sobre Tommy Robredo, o 17.º colocado do ranking. Em exatamente uma hora de partida, Andujar aplicou um duplo 6/1.

ESTADOS UNIDOS

No Torneio de Delray Beach, da série ATP 250 e disputado em quadras rápidas, o croata Marin Cilic (cabeça de chave número 7 da competição) avançou às semifinais ao derrotar o russo Teymuraz Gabashvili por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

Também nesta sexta, o norte-americano Steve Johnson surpreendeu de novo. Depois de eliminar o alemão Tommy Haas, cabeça de chave número 1, o tenista local bateu o espanhol Feliciano López, sexto pré-classificado, com a vitória por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Na semifinal, enfrentará o sul-africano Kevin Anderson, que ganhou do australiano Marinko Matosevic por 2 a 1 - parciais de 6/7 (3/7), 6/3 e 6/3.