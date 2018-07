Com facilidade, Rafael Nadal bate Stan Wawrinka na estreia pelo ATP Finals Dez dias separam um confronto do outro; e como foi diferente. Nesta segunda-feira, o espanhol Rafael Nadal derrotou o suíço Stan Wawrinka e largou bem no ATP Finals, competição em Londres que reúne os oito melhores tenistas da temporada. O que surpreendeu a todos no ginásio O2 foi a facilidade como o ex-número 1 do mundo venceu por 2 sets 0 - com parciais de 6/3 e 6/2, em 1 hora e 22 minutos. Bem diferente do ocorrido no Masters 1000 de Paris, onde Wawrinka ganhou um duelo equilibrado em dois tie-breaks.