Com facilidade, Sharapova avança às quartas em Acapulco

A russa Maria Sharapova voltou a vencer uma adversária com facilidade, em jogo encerrado no final da noite desta quarta-feira, e garantiu vaga nas quartas de final do Torneio de Acapulco. Cabeça de chave número 1 da competição mexicana realizada em quadra dura, a atual vice-líder do ranking mundial desta vez arrasou a colombiana Mariana Duque por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2.

Grande favorita ao título, Sharapova já havia batido a norte-americana Shelby Rodgers por 6/4 e 6/1 em sua estreia e agora se credenciou para enfrentar na próxima fase a eslovaca Magdalena Rybarikova, que nesta quarta atropelou a romena Elena Bogdan com parciais de 6/0 e 6/2.

Já a italiana Sara Errani, campeã do Rio Open no último domingo e cabeça de chave número 2 em Acapulco, decepcionou nesta quarta ao ser arrasada pela porto-riquenha Monica Puig por duplo 6/1. Assim, a jogadora de Porto Rico foi às quartas de final e terá como próxima rival a búlgara Sesil Karatantcheva, que nesta segunda rodada eliminou a holandesa Kiki Bertens por 6/1 e 6/4.

Já a francesa Caroline Garcia fez valer a sua condição de terceira cabeça de chave ao bater a norte-americana Bethanie Mattek-Sands por 6/2 e 6/3. Com o resultado, ela irá lutar por uma vaga na semifinal em jogo contra a croata Mirjana Lucic-Baroni, que nas quartas de final passou pela espanhola Maria-Teresa Torro-Flor por 2 sets a 1, de virada, com 6/7 (5/7), 6/3 e 7/5.

Já o outro confronto das quartas de final irá reunir a suíça Timea Bacsinszky, quinta cabeça de chave, e a sueca Johanna Larsson. A primeira delas avançou ao superar a ucraniana Lesia Tsurenko por 6/2 e 7/6 (7/4), enquanto a jogadora da Suécia arrasou a sérvia Aleksandra Krunic por 6/1 e 6/2.