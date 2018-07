Com Feijão de volta, Brasil define escalação para confronto na Davis

O capitão do Brasil na Copa Davis, João Zwetsch, anunciou nesta terça-feira a escalação da equipe para o confronto com a Argentina, em Buenos Aires, entre os dias 6 e 8 de março. Zwetsch confirmou o retorno de João Souza, o Feijão, ao time e convocou ainda Thomaz Bellucci e Bruno Soares e Marcelo Melo para as duplas.

Feijão volta ao grupo brasileiro da Davis após ser preterido na última convocação, na disputa da repescagem contra a Espanha, em São Paulo. Na época, a ausência do tenista gerou atritos e polêmica na equipe porque Zwetsch preferiu chamar Rogério Dutra Silva e o inexperiente Guilherme Clezar, que é treinado pelo capitão.

A convocação dos dois, que não vinham exibindo resultados superiores ao de Feijão no circuito, gerou críticas públicas por parte do próprio tenista preterido. Feijão questionou a opção técnica do capitão e causou mal-estar dentro do grupo. O desempenho de Dutra Silva, abaixo do esperado, gerou ainda mais críticas. Apesar disso, o Brasil superou a Espanha, com duas vitórias de Bellucci e o triunfo da dupla Soares/Melo.

Desde então, Feijão tem crescido nos torneios e no ranking. Curiosamente, chegará ao confronto com a Argentina como o número 1 do Brasil. Ele vai superar Bellucci na próxima atualização do ranking, na segunda-feira que vem, em razão do bom rendimento nas últimas semanas, no Brasil Open e no Rio Open, ambos em solo nacional.

Com a boa fase, Feijão alcançou seu melhor ranking nesta semana. Agora ele é o 77.º do mundo - Bellucci é o 71.º, mas perderá preciosas posições por ter sido eliminado na estreia em Buenos Aires, na segunda-feira. Em seu melhor desempenho em um torneio de nível ATP, Feijão chegou às semifinais no Brasil Open, em São Paulo, e às quartas, no Rio.

"A equipe chega mais consistente desta vez em função do bom momento do Feijão, que é bom para a equipe inteira. É uma oportunidade boa ele poder consolidar sua importância no momento para a equipe", afirmou Zwetsch, ao anunciar a convocação.

Feijão volta ao grupo brasileiro da Davis após as convocações para os confrontos com o Uruguai, em 2011, e a Colômbia, em 2012. Foi contra os colombianos que ele fez sua estreia. "É um teste legal, vai ser bom para ele. A gente está sabendo das dificuldades, mas chegando no confronto com confiança."

O capitão brasileiro chamou ainda Guilherme Clezar e Fabiano de Paula para o período de preparação para o duelo. O grupo vai viajar para Buenos Aires no próximo sábado para dar início aos treinos em solo argentino.