Tsonga frustra torcida francesa e abandona Roland Garros Candidato a encerrar um jejum de 32 anos sem que francês ganhe o título em Roland Garros, Jo-Wilfried Tsonga deu adeus à disputa neste sábado. Atual número 7 do ranking mundial e semifinalista no ano passado, o dono da casa vencia o letão Ernests Gulbis, 80º do ranking, quando uma lesão na virilha o obrigou a abandonar, para tristeza da torcida que lotou a Philippe Chatrier.