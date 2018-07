Com lesão, Bellucci desiste do ATP Challenger Finals Mais preocupado com a sua participação no Gillette Federer Tour, torneio de exibição em que enfrentará o suíço Roger Federer e o espanhol Tommy Robredo na próxima semana, o tenista brasileiro Thomaz Bellucci anunciou nesta quarta-feira a sua desistência do ATP Challenger Finals por causa de uma lesão no ombro esquerdo. O número 1 do Brasil e 33 do ranking mundial enfrentaria nesta quarta o espanhol Ruben Ramirez Hidalgo, mas teve que ser substituído pelo reserva Thiago Alves.