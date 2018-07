Com lesão, Fognini abandona torneio na Rússia

Fognini se contundiu durante o duelo e não teve sequer um break point na partida. Classificado para as quartas de final, Przysiezny terá pela frente o checo Lukas Rosol, número 46 do mundo, que derrotou o russo Karen Khachanov com um duplo 6/4.

Em duelo entre tenistas russos, Dmitry Tursunov avançou para as quartas de final ao derrotar Konstantin Kravhuk, que veio do qualifying, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0. O próximo oponente do número 34 do mundo será o português João Souza, 89º colocado no ranking da ATP, que passou pelo ucraniano Sergiy Stakhovsky (3/6, 6/4 e 6/0).

Número 36 do mundo, o letão Ernests Gulbis avançou em São Petersburgo ao vencer o estoniano Jurgen Zopp por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 1/6 e 6/3. Agora, ele vai encarar o espanhol Roberto Bautista Agut, número 62 do mundo, que eliminou o russo Evgeny Donskoy (2/6, 6/1 e 7/6). O outro duelo pelas quartas de final será entre o usbeque Denis Istomin e o espanhol Guillermo García Lopez.