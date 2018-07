Com lesão na virilha, Murray desiste do ATP Finals

LONDRES - Depois de ser derrotado pelo espanhol David Ferrer na estreia do ATP Finals, na última segunda-feira, o britânico Andy Murray anunciou nesta terça-feira a sua desistência do torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada em Londres. Ele alegou uma lesão na virilha como motivo para a sua decisão.

Atrapalhado pela lesão e também por dores no quadril, Murray caiu por 2 sets a 0 diante de Ferrer e chegou a pedir atendimento médico durante o confronto. Ao justificar a sua desistência, o britânico ressaltou que não quer provocar mais "danos" a si próprio e "estragar" a sua futura preparação para o Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam de 2012, que será realizado em janeiro.

Com a desistência, Janko Tipsarevic irá substituir o britânico no jogo contra o checo Tomas Berdych, pela segunda rodada do Grupo A do ATP Finals, nesta quarta. O tenista sérvio era o primeiro reserva da competição após ter chegado a Londres como atual nono colocado do ranking mundial. Com isso, esta chave da competição também passou a contar com dois jogadores da Sérvia, pois Novak Djokovic faz parte dela e nesta quarta irá encarar Ferrer em busca de seu segundo triunfo no torneio - na última segunda, ele estreou com vitória de virada sobre Berdych.

"É uma decisão realmente difícil de tomar porque (o ATP Finals) é um dos melhores torneios no ano para se jogar e você também trabalha o ano todo para jogar aqui", lamentou Murray, para depois admitir que estava "muito infeliz em quadra" durante o confronto com Ferrer, pois não conseguiu jogar no seu melhor nível por estar lesionado.