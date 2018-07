Com lesão no antebraço esquerdo, Sharapova desiste de Indian Wells

A russa Maria Sharapova está fora do Torneio de Indian Wells, que terá início no dia 10. Nesta quinta-feira, a ex-número 1 do mundo anunciou que não competirá na Califórnia neste ano em razão de dores no antebraço esquerdo. O problema físico vem atrapalhando o rendimento da tenista desde o início do ano.

"Estou extremamente decepcionada por não poder competir neste ano em Indian Wells. Estou me concentrando no trabalho físico para curar minha lesão no antebraço e ficar 100%. Este é um dos meus torneios favoritos, por ser perto da minha casa, em Los Angeles", afirmou a russa, campeã em Indian Wells em 2006 e 2013.

Raymond Moore, CEO do torneio, também lamentou a ausência da ex-líder do ranking. "Estamos desapontados por não ter Maria no torneio neste ano. Desejamos a ela uma rápida recuperação e já estamos ansiosos por recebê-la aqui na próxima temporada", declarou o dirigente.

Atual número sete do mundo, Sharapova não entra em quadra para disputar um torneio desde que foi eliminada pela norte-americana Serena Williams nas quartas de final do Aberto da Austrália, em janeiro. Líder do ranking, Serena será a principal favorita ao título no torneio californiano.