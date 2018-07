Com lesão no cotovelo, Ferrer desiste de jogar em Wimbledon Sétimo do ranking mundial da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), David Ferrer será a principal ausência da chave masculina de Wimbledon. O espanhol anunciou neste domingo que está com uma lesão no cotovelo e desistiu de jogar o Grand Slam britânico, que começa nesta segunda-feira.