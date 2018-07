Com lesão no joelho, Azarenka desiste de participar de Wimbledon A chave feminina de Wimbledon sofreu uma baixa de peso antes mesmo do seu início. Nesta quinta-feira, a bielo-russa Victoria Azarenka, dona de dois títulos do Aberto da Austrália, anunciou a sua desistência de participar do Grand Slam londrino por causa de uma lesão no joelho.