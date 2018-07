Com lesão no joelho, Djokovic anuncia que não competirá em Montecarlo

MONTECARLO - Grande sensação da temporada, o sérvio Novak Djokovic anunciou nesta sexta-feira que não competirá no Masters 1000 de Montecarlo, em Mônaco, na próxima semana, por conta de uma lesão no joelho. Embalado na temporada, com quatro títulos, o número dois do mundo detém 24 vitórias seguidas em 2011.

"É uma decepção e uma notícia ruim não apenas para o torneio e para os meus fãs como também para mim", declarou o tenista de 23 anos, em nota. O número dois do mundo não deu detalhes sobre a gravidade de sua lesão e não informou quanto tempo ficará afastado do circuito.

Djokovic, que mora no Principado de Mônaco e costuma treinar em Montecarlo, queria aproveitar o bom momento no circuito para encerrar a hegemonia do espanhol Rafael Nadal, dono de seis títulos seguidos no saibro de Mônaco.

Com a decisão, o campeão dos Masters de Indian Wells e Miami adia sua estreia na temporada de saibro na Europa. Ele deverá aproveitar a desistência para se recuperar fisicamente e estar 100% para os Masters de Madri e Roma, no início de maio.