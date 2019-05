Com lesão no ombro, Sharapova anuncia que não jogará Roland Garros

A edição deste ano de Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada, disputado em quadras de saibro em Paris, não terá uma de suas campeãs. Nesta quarta-feira, a tenista russa Maria Sharapova, vencedora em 2012 e em 2014, anunciou em suas redes sociais que está fora da competição porque ainda tenta se recuperar de uma lesão no ombro direito, depois de ter passado por cirurgia no final de fevereiro deste ano.

"Estou desistindo hoje (quarta-feira) de Roland Garros. Às vezes, as decisões certas não são as mais fáceis", escreveu Sharapova, em seu perfil no Instagram. "A boa notícia é que eu voltei às quadras de treino e estou, aos poucos, fortalecendo meu ombro. Sentirei muita falta de Paris. Até o próximo ano", completou a russa.

Com 32 anos, Sharapova convive com lesões nos últimos meses que a limitaram a apenas três torneios em 2019. A russa chegou às oitavas de final do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada, em janeiro, mas teve que desistir em Shenzhen, na China, em janeiro, com dores na coxa esquerda, em São Petersburgo, na Rússia, em fevereiro, com o problema no ombro direito, que a levou a fazer uma pequena cirurgia.

Ex-número 1 do mundo, a tenista russa aparece atualmente no 35.º lugar do ranking da WTA, mas certamente perderá posições nas próximas semanas, já que defende 350 pontos em Roma e mais 430 em Roland Garros. Na temporada passada, foi semifinalista na capital italiana e chegou às quartas em Paris.

Em Roland Garros, a vaga de Sharapova na chave principal fica com a luxemburguesa Mandy Minella, atual 99.ª do ranking, que teria de jogar o qualifying. Caso haja mais alguma desistência, a próxima jogadora na lista de espera é a suíça Stefanie Voegele, hoje em 96.º lugar.