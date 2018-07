Com lesão no quadril, Clijsters para por quatro semanas Uma nova contusão voltou a afastar Kim Clijsters das quadras. A belga confirmou nesta quarta-feira que sofreu uma lesão muscular e vai precisar de quatro semanas para se recuperar. Assim, a ex-líder do ranking da WTA só deverá voltar a jogar no Torneio de Madri, em maio.