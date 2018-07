Com lesão no tornozelo, Serena Williams desiste de jogar em Monterrey

MONTERREY - Os organizadores do Torneio de Monterrey anunciaram que a norte-americana Serena Williams desistiu de participar da competição por conta de uma lesão no tornozelo. A tenista norte-americana era a principal atração do campeonato no México, que será disputado entre os dias 20 e 26 de fevereiro.

"Recebemos um comunicado por parte da WTA que nos informa que Serena Williams se viu obrigada a declinar do convite que foi concedido em razão da reincidência da lesão no tornozelo em seu último treinamento antes do nosso torneio", disseram os organizadores em um comunicado oficial.

A número 12 do mundo sofreu uma lesão tornozelo esquerdo no início do ano, durante as quartas de final do Torneio de Brisbane. Apesar disso, a ex-líder do ranking da WTA disputou o Aberto da Austrália e foi eliminada nas oitavas de final. A última vez em que Serena entrou em quadra foi na primeira semana de fevereiro, quando venceu duas partidas na Fed Cup.