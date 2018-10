Com mexicano, Marcelo Demoliner vence na estreia da chave de duplas na Bélgica

Único tenista brasileiro em ação nesta semana nos torneios da ATP, o gaúcho Marcelo Demoliner começou bem a disputa da chave de dupla do Torneio de Antuérpia, um ATP 250 disputado em quadras duras na Bélgica. Junto com o mexicano Santiago González, venceu a parceria formada pelos belgas Ruben Bemelmans e Joris de Loore, convidados da organização, por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 7/6 (7/3).

O resultado positivo garantiu a dupla nas quartas de final da competição e os adversários já são conhecidos. De forma surpreendente, o argentino Maximo González e o chileno Nicolas Jarry ganharam na estreia da parceria cabeça de chave número 1 formada pelo japonês Ben McLachlan e pelo alemão Jan-Lennard Struff por 2 sets a 1 - com parciais de 7/5, 2/6 e 13 a 11 no match tie-break.

Com uma campanha regular na temporada, Marcelo Demoliner está disputando as suas últimas competições em 2018. No ranking individual de duplas, o gaúcho ocupa a 67.ª colocação. Com Santiago González, foram oito torneios disputados, o que dá a eles a 32.ª posição no ano.

Na chave de simples, alguns duelos desta quarta-feira valeram vaga nas quartas de final. O francês Gilles Simon, quinto cabeça de chave, bateu com facilidade o norte-americano Mackenzie McDonald com um duplo 6/1 e agora enfrentará o vencedor do duelo entre o britânico Cameron Norrie - que derrotou o espanhol Marcel Granollers por 6/3 e 6/2 - e o argentino Diego Schwartzman, que se encararão nesta quinta.

Outro já garantido nas quartas de final é Jan-Lennard Struff, que ganhou do espanhol Feliciano López por 2 sets a 1 - parciais de 6/1, 3/6 e 7/6 (7/3). Seu próximo adversário sairá do confronto entre o francês Richard Gasquet, cabeça de chave número 4, e o checo Jiri Vesely.