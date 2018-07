Com novo parceiro, Melo vence mais uma e vai à final em Tóquio

Marcelo Melo se garantiu em sua 34ª final da carreira neste sábado ao vencer mais uma no Torneio de Tóquio ao lado do sul-africano Raven Klaasen. A nova dupla derrotou o paquistanês Aisam-Ul-Haq Qureshi e o francês Gilles Simon por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, e avançou à decisão do torneio japonês, de nível ATP 500.

Na busca por seu 16º título na carreira, e o terceiro na temporada, Melo vai enfrentar no domingo Robert Farah e Juan Sebastian Cabal. Os colombianos foram os responsáveis pela eliminação dos irmãos Bob e Mike Bryan no piso duro de Tóquio.

A parceria de Melo com Klaasen é provisória. O brasileiro buscou um novo companheiro de jogo porque o croata Ivan Dodig disputa torneios de simples nas próximas semanas para recuperar seu ranking de simples.

Melo e Dodig voltarão a jogar juntos em seguida, visando a disputa do ATP Finals, que reunirá as oito melhores duplas da temporada no próximo mês, em Londres - a competição encerra o calendário da ATP.

SIMPLES

Na outra chave da competição, o francês Benoit Paire surpreendeu o japonês Kei Nishikori e avançou à final. Paire venceu o segundo cabeça de chave por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/4 e 6/2. Seu adversário na decisão será o suíço Stan Wawrinka, o primeiro cabeça de chave.

O campeão de Roland Garros avançou à final ao superar Gilles Müller, de Luxemburgo, por 6/4 e 7/6 (7/5). Wawrinka vai disputar sua 20ª decisão da carreira em busca do 11º título, o quarto somente neste ano. Paire, por sua vez, estará em sua quarta final, almejando seu segundo título - o primeiro foi conquistado neste ano, em Bastad.