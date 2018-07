Com novo técnico, Bellucci inicia ano com vitória

Cabeça de chave número 6 do ATP 250 disputado na Nova Zelândia, o tenista número 1 do Brasil começou bem a sua caminhada na competição, que marca também o início do seu trabalho com o técnico argentino Daniel Orsanic, contratado no final de novembro após o término da parceria com Larri Passos.

Essa foi a segunda vitória de Bellucci sobre Machado, derrotado pelo brasileiro também no outro confronto entre os dois, nas oitavas de final do Torneio de Santiago, onde o português caiu por 2 sets a 1.

Com a vitória na estreia, Bellucci se credenciou para enfrentar o vencedor do duelo entre o belga Olivier Rochus e o alemão Tobias Kamke na segunda rodada no Torneio de Auckland, que serve de preparação para o Aberto da Austrália, Grand Slam que começa na próxima segunda-feira.

Para iniciar bem a sua campanha em Auckland, Bellucci teve o seu saque como forte aliado no confronto desta segunda. Com sete aces, ele conquistou 81% dos pontos que disputou quando utilizou o seu primeiro serviço e 69% quando usou o segundo. Para completar, o brasileiro salvou o único break point que cedeu ao rival português e aproveitou uma das seis chances que teve de quebrar o saque do adversário, fato que encaminhou a sua vitória no primeiro set.

Outros dois jogos foram disputados nesta segunda pela primeira rodada em Auckland. E nos dois aconteceram vitórias de tenistas colombianos. Em um deles, Santiago Giraldo superou o neozelandês Michael Venus por 2 sets a 0, com 6/4 e 6/3, e irá encarar o espanhol Nicolas Almagro, cabeça de chave número 2, na segunda rodada. Já Alejandro Falla derrotou o norte-americano David Young por 2 a 1, com 4/6, 6/3 e 6/3, e terá pela frente na próxima fase o ganhador do duelo entre o italiano Potito Starace e o espanhol Albert Montañes.

MELLO CAI - Se Bellucci estreou com vitória em Auckland, Ricardo Mello acabou sendo derrotado, no final da noite do último domingo, na última rodada do qualifying para a chave principal da competição. O brasileiro caiu diante do suíço Stephane Bohli por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4. Com isso, perdeu a chance de estrear diante do alemão Philipp Kohlschreiber, cabeça de chave número 8, e usar o torneio como preparação para o Aberto da Austrália, no qual ele já tem vaga assegurada na chave principal.